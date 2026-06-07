参拝前に知っておきたい晴明神社の由緒写真提供：晴明神社晴明神社（せいめいじんじゃ）は、平安時代中期に活躍した陰陽師・安倍晴明公を祀る神社です。創建は寛弘4年（1007）。一条天皇の命により、晴明公の屋敷跡と伝わる現在の地に社殿が設けられたのが始まりとされています。写真提供：晴明神社安倍晴明公は、天文や暦、占いに通じ、朝廷から厚い信頼を得た人物。星や雲の動きから吉凶を読み解いたと伝わり、その偉業は、映画