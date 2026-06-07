PIO探偵事務所の探偵が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】夫が女性ランナーと合流…｜PIO探偵事務所」を公開した。動画では、夜の街で浮気調査の対象者である夫が、女性と合流する様子が隠し撮り風の映像で捉えられている。 映像は、夜の交差点を歩く対象者の夫の姿を遠くから捉える場面からスタートする。夫は間もなく別の人物と合流するが、その人物の服装について探偵は「女性もウェアですね」と指摘。合