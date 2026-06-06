日本でセルフレジを悪用した万引き行為が問題視されるなか、韓国では無人店舗で約1カ月間にわたり18回に及ぶ常習的な窃盗行為を繰り返した男の犯行の様子がインターネット上で公開された。【画像】ドン引き…韓国人カップルが無人店舗で“不適切行為”6月5日、警察によると、警察庁は前日、公式YouTubeチャンネルに投稿した動画を通じて、無人店舗で常習的に商品を盗んだ疑いが持たれている容疑者の20代男の検挙を発表した。動画に