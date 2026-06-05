宇部市は市指定のごみ袋が一部の店舗で品薄が続いているとして6月末まで一般的な透明袋でも可燃ごみの収集を行うと発表しました。あくまで市指定のごみ袋が入手困難な人を対象にした臨時対応としています。宇部市によりますと、市指定ごみ袋が4月中旬から一部店舗で品薄の状態が続いていて通常より1.5倍から2倍の売上げになっている店舗もあるということです。篠崎市長は5月末、会見で「市指定ごみ袋を買いだめする動きがある」と