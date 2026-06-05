ハナショウブ かわつ花菖蒲園(坂出市川津町) 香川県坂出市で市民や観光客に愛されてきた菖蒲園が閉園することになり、最後の一般開放が行われています。 （柳下遥リポート）「2026年で閉園する『かわつ花菖蒲園』。5日は雨上がりで花が濡れている姿も美しいです」 坂出市の「かわつ花菖蒲園」は毎年この時期に一般開放しています。2026年は89種類、約1万1000本のハナショウブが咲いています。 物価高騰