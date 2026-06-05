5日（金）午後1時20分ごろ、五條警察署管内にある熊野川で、「人が流されている」と一緒に作業をしていた同僚から119番通報がありました。 警察と消防によりますと、流されたのは地質調査に来ていた49歳の作業員の男性です。  対岸に現場があり、男性は雨の影響で増水した川が水が落ち着くのを待ってから、胸のあたりまである防水の長靴（胴長）を着用し川に入りましたが、流されてしまったということです。 また、男性は