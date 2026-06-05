女優でタレント、プロデューサーとしても活動するMEGUMI（44）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。事業で失敗した経験を語った。2001年にグラビアアイドルとしてデビューしたMEGUMI。今では女優の他、プロデューサーとしての顔も持つが、同番組ではこれまで手掛けた事業を紹介。スキンケアブランド、パンケーキカフェ、ジュエリー、映画などが並ぶ中、MCの「ハライチ」澤部佑は「いろい