ビューカードは、JR東京駅のビューゴールドラウンジの営業を6月5日から再開する。台風6号の影響でラウンジ内で浸水が発生し、安全確認と復旧作業を実施していたため、臨時休業としていた。ビューゴールドラウンジは、ビューカード ゴールドまたはJALカードSuica CLUB-Aゴールドカード保有者のうち東京駅発の新幹線・特急列車のグリーンの利用者と、東京駅発のグランクラスの利用者が、出発時刻の90分前から利用できるラウンジ。営