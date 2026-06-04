高市総理が、7月上旬にインドを訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整していることが分かりました。経済面での連携など、2国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。政府関係者によりますと、高市総理は7月上旬にインドの地方都市を訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整していることが分かりました。高市総理は去年11月、南アフリカで開催されたG20サミットでモディ首相と会談していて、対面での首脳会談は2回