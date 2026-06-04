2026年6月3日、北海道夕張市は職員2人の懲戒処分を公表しました。＜消防本部＞市によりますと、消防署勤務の男性消防士（21）は2026年1月19日、当直勤務中に同僚のバッグの中にあった財布から現金13万円を盗みました。盗まれた当日、被害にあった同僚が、財布の中に現金がないことに気付き上司に報告。男性消防士は当初、消防内部での聴取で犯行を否認していましたが、1月23日に警察から任意同行を求められた際に盗んだことを認め