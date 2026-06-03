戸郷は危険球で退場が告げられた（C）産経新聞社巨人・戸郷翔征が危険球で自身初の退場となった。6月3日に行われたオリックス戦（東京ドーム）に先発した戸郷は初回を三者凡退に抑え、上々の立ち上がり。【動画】「神が神してますね」「坂本史上トップレベル」ドームを騒然とさせた坂本勇人の衝撃スーパープレーを見るしかし0−0で迎えた2回だ。先頭の4番・紅林弘太郎への初球のフォークがすっぽ抜けボールは紅林の左側頭部