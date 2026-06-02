2日の県内は多くの観測地点で日中の気温が25℃以上となっていて、新潟市秋葉区では午後3時現在、30.4℃を観測しています。3日は台風6号接近の影響で、県内でも朝から昼過ぎにかけて雨が強まりそうです。また雨が降ることで気温が下がることから、3日は2日に比べ7℃ほど低くなる予想のところもあり、体調管理などに注意が必要です。服装などで調節するとよいかもしれません。その後は週末にかけて再び気温が上昇し、日中の最高気温