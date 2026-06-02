これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越に乾燥注意報が発表されています。今夜にかけて空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 ◆2日(火)これからの天気 ほとんどの地域で雲に覆われるでしょう。夜には雨の降りだすところがありそうです。帰りの時間が遅くなる方は、念のため雨具があると安心です。 降水確率は、夜は湯沢町で70%と高くなっています。 ◆2日(火)の予想最高