台風第6号(チャンミー)2026年06月02日08時45分発表 【画像】今後の詳しい進路図最大瞬間風速は 02日08時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    奄美市の北西約100km中心位置    北緯29度00分 (29.0度)東経128度40分 (128.7度)進行方向、速さ    北北東 25 km/h (14 kt)中心気圧    975 hPa最大