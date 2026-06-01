6月1日、東京株式市場に歴史的な瞬間が訪れた。大引け（15:30）時点でソフトバンクグループ（SBG:9984）の時価総額が48兆7,848億円に達し、トヨタ自動車（7203）の45兆8,923億円を上回って国内企業トップに躍り出た。【こちらも】ソフトバンクGが上場来高値更新5兆円利益とAI期待で時価総額は国内2位にトヨタが首位の座を明け渡すのは約22年ぶりのこと。この「逆転劇」は単なるランキングの変動ではない。「モノづくり日本」