大麻、コカイン、ＭＤＭＡを所持したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告の初公判（室橋秀紀裁判官）が１日、東京地裁で開かれた。西宮被告は起訴内容を認めた。起訴状などによると、西宮被告は今年２月２日、都内の自宅で乾燥大麻３・５１７グラムを所持し、また同日に千葉県内でのサーフィン後、自動車運転中にコカインと