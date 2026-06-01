5月28日 発表 【「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」リニューアル】 7月6日 実施 東京都豊島区にある屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」が7月6日に開園30周年を迎える。 バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする「ナンジャタウン」は、“思い出とトキメキのテーマパーク”をコンセプトにした都市型テーマ