読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きだった彼氏に浮気されただけでなく、別れ際に心ない言葉まで投げつけられた主人公。どん底の悲しみを力に変え、思いもよらない形で最高のリベンジを果たします…！彼氏の浮気、さらに「お前には価値がない」当時お付きあいしていた彼氏のことを、私は心から信頼していました。しかし、ある日ひょんなことから彼の浮気が発覚。ショックを受けながらも勇気を出して問い詰める