「インドの気温は3種類しかない」というジョークがある。「hot（暑い）、hotter（もっと暑い）、hottest（最高に暑い）」の3通りしかないと言うのだ。ある機関の調べによると、「世界の気温が高い100都市ランキング」のうち、インドの都市が長年にわたり95−98都市を占めているという。そんな「高温大国」のインドで、今年はとりわけ暑い状態が続いている。海外在住華人向け情報サイトの文学城は、インドで暮らす中国人留学生の中