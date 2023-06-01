2026年５月31日、日本代表はアイスランド代表に１−０の完封勝利を収めた。ただ、スッキリしない内容だったのも事実。特に前半は５バック気味で守る相手になかなか攻撃の形を作れず、かなり苦戦した。三笘薫と南野拓実がいずれも負傷で“空白”となった左シャドーに抜擢された伊東純也も効果的な仕事ができないまま前半で交代。右シャドーの久保建英、CFの上田綺世も結果を出せなかった。やはり三笘不在の影響は大きいと感じ