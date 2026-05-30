症状と漢方処方 かぜ 発熱やせき、鼻水、頭痛などさまざまな症状があらわれるかぜ。その原因は季節によって異なり、風邪や寒邪、風熱邪、燥邪など、それぞれの季節の邪気が体内に侵入することで起こると考えられています。処方も原因によって異なるので、何が原因なのかを見極めることが大切です。また、陽虚や陰虚など、もともとの体質によっても、かぜの治療法は異なります。 病邪からみる風寒によるかぜ 陽虚の人は特にこ