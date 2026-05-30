人生で色の好みが変化する理由 人生で色の好みは変化する 色の好みの変化と環境変化 人の「色の好み」は環境変化や時間と共に変わることが認められます。ここにも個人差があって、簡単に色の好みが変わる人、安定していて変わりにくい人がいます。色の好みは性格と強く結ばれているので、「性格の変化」が「色の好みの変化（の契機）」になることが多くあります。主な変化理由は「生活環境の変化」です。 みなさんもこれま