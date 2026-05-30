これが買えない！ 前走重賞で５着以内 過去10年で前走重賞組の成績は［2・3・1・40］だが、馬券対象になった６頭の前走着順は６着以下で、５着以内だと［0・0・0・8］。 サンプル数は多くはないが、18、21、24年の①人気馬が該当する。 前走ＧⅠ以外で⑩人気以下 前走⑩人気以下は［0・1・1・30］だが、３着以内２頭は桜花賞組で、前走ＧⅠ組を除けば［0・0・0・22］。 また桜花賞組の３着以