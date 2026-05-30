人口の8割以上が外国籍？！世界屈指の産油国で国民総所得も世界トップ！UAEで富裕層の生活を支える低賃金労働者とは？ 人口の8割以上が外国籍の国がある 富裕層の生活を支える低賃金の労働者 中東にあるアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は、アブダビ、ドバイ、シャールジャ、ウンム・アル= カイワイン、アジュマン、フジャイラ、ラアス・アル= ハイマの7つの首長国が集まって結成されました。 ＵＡＥは世界屈指の産油国で