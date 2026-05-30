「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ようやく黄金ルーキーが目覚め、笑顔を取り戻した。幕張の心地いい風を受けながら、阪神ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）が１５打席ぶりの安打。「ヒットが出たほうがいいので。毎日、続けるためにもしっかり捉えられたのは良かったです」。久しぶりの快音が合図となって、猛虎打線が貴重な先制点をもぎ取った。

二回無死、６番の立石から始まった。追い込まれながら、田中の１４９キロ直球を捉えて左前へ。塁上では両手でガッツポーズをつくった。「きょうは右投手が多かったのでちょっと踏み込みながら、しっかり向かっていくイメージでいきました」。２２日からの巨人３連戦ではプロ初本塁打を放つなど、計７安打の大活躍。ただ、交流戦開幕後は日本ハムとの３連戦で１３打数無安打と苦しめられた。

初めてぶつかったプロの壁と言ってもいいだろう。そんな時に藤川監督から「たった何打席かであまり心の揺れ動きは必要ないよ」と言葉を送られていた。立石も心にしまい、意識していたことがある。「やっぱり守備も任されているわけなので。そこで絶対に変な油断が出ないように意識していた」。野球は打つだけではない。安打のなかった３試合も守備での貢献はあった。

そして、先輩たちも温かかった。この日は「気分転換にテルさんにやってもらって」と初めてアイブラックをつけた。人生初のこと。苦しい時期も「周りのいろんな先輩方がしっかり声をかけてくれたので、前を向いてできたと思います」と支えが力になった。

これが復調の一打となるはずだ。通算１０安打で６得点と立石には流れを変えられる力がある。まだ、ここ４試合で計５得点と猛虎打線は絶好調とは言えない。勢いをもたらす、期待のドラ１ルーキー。幕張での１勝、敵地での一本から上昇気流に乗っていく。