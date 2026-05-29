25日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の東京サンビームズが、6月7日（日）に小瀬スポーツ公園体育館メインアリーナで行われる第30回山梨中央銀行杯 山梨県ママさんバレーボール大会で、記念イベントとしてエキシビジョンマッチを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 山梨中央銀行は女子バレーボール部の活動を起点として、スポーツを通じた地域の活性