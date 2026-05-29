ヘビーメタルバンドLOUDNESSが29日、東京・Zepp Diver Cityで、45周年記念ツアー「LOUDNESS 45TH ANNIVERSARY TOUR 2025−2026 Chapter3“LOUD CRAZY LOUD”」最終公演を行った。会場は満員。高崎晃（65）のアーミングが始まると、すでに総立ちのファンは拳を突き上げた。アーミングのカウントからオープニングナンバー「LOUDNESS」に突入。その1音目から腹の底にズシンと響く重低音サウンドで、ファンを圧倒した。二井原実（66）