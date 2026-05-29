アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』（TBS・BS11）の第1話・第2話先行上映会が、6月7日にkino cinema 新宿で開催されることが決定した。あわせて、入場者プレゼントの配布が発表され、新たな場面カット4点も公開された。【写真】『乙女怪獣キャラメリゼ』より先行カットが解禁（4枚）本作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部の同名ラブコメ漫画（原作：蒼木スピカ）をアニメ化。原因不明