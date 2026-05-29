史上最大ラブコメアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』今回限りの先行上映会決定 本編カットも特別解禁
アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』（TBS・BS11）の第1話・第2話先行上映会が、6月7日にkino cinema 新宿で開催されることが決定した。あわせて、入場者プレゼントの配布が発表され、新たな場面カット4点も公開された。
【写真】『乙女怪獣キャラメリゼ』より先行カットが解禁（4枚）
本作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部の同名ラブコメ漫画（原作：蒼木スピカ）をアニメ化。
原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をするが、少女の恋心が高ぶった瞬間、突如東京に大怪獣ハルゴンが現れる…。
このたび、第1話・第2話の先行上映会が、6月7日に東京・kino cinema 新宿で開催されることが決定した。巨大怪獣“ハルゴン”が襲来する本作を、映画館の大スクリーンで楽しめるのは今回の先行上映会のみ。TV放送に先駆け、劇場ならではの迫力とスケールで作品の世界を体感できる貴重な機会となる。さらに、赤石黒絵役の千賀光莉、南新汰役の梶田大嗣、友里真夏役の関根明良、河野来夢役の白石晴香による舞台あいさつも実施される。
また、来場者特典として特別クリアファイルの配布が決定。デザインの詳細は当日まで明かされず、劇場で初披露となる特別仕様となっている。
あわせて、新規場面カットも公開された。恋に揺れるクロエたちの青春模様や、思わず胸キュンしてしまうシーン、そして“恋心”によって巻き起こされる巨大怪獣ハルゴンの存在感まで、本作ならではの“ラブコメ×怪獣”の世界観を垣間見ることができる。テレビ放送に向け、ますます期待が高まる内容となっている。
アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』は、TBS、BS11にて7月より放送。
【写真】『乙女怪獣キャラメリゼ』より先行カットが解禁（4枚）
本作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部の同名ラブコメ漫画（原作：蒼木スピカ）をアニメ化。
原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をするが、少女の恋心が高ぶった瞬間、突如東京に大怪獣ハルゴンが現れる…。
また、来場者特典として特別クリアファイルの配布が決定。デザインの詳細は当日まで明かされず、劇場で初披露となる特別仕様となっている。
あわせて、新規場面カットも公開された。恋に揺れるクロエたちの青春模様や、思わず胸キュンしてしまうシーン、そして“恋心”によって巻き起こされる巨大怪獣ハルゴンの存在感まで、本作ならではの“ラブコメ×怪獣”の世界観を垣間見ることができる。テレビ放送に向け、ますます期待が高まる内容となっている。
アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』は、TBS、BS11にて7月より放送。