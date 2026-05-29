アルゼンチンがW杯メンバーを発表アルゼンチンサッカー協会が北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバーを発表し、FWリオネル・メッシが6大会連続での選出になり連覇を目指す戦いに臨む。連覇は20世紀のイタリア（1934年と1938年）とブラジル（1958年と1962年）しかなく、21世紀に入って初の快挙となる史上3か国目の達成の可能性が注目される。前回大会に続いてリオネル・スカローニ監督が率いるチームは、フランス