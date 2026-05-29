アルゼンチンがW杯メンバーを発表

アルゼンチンサッカー協会が北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバーを発表し、FWリオネル・メッシが6大会連続での選出になり連覇を目指す戦いに臨む。

連覇は20世紀のイタリア（1934年と1938年）とブラジル（1958年と1962年）しかなく、21世紀に入って初の快挙となる史上3か国目の達成の可能性が注目される。

前回大会に続いてリオネル・スカローニ監督が率いるチームは、フランスとの決勝戦でPK戦を制する大きな力になったGKエミリアーノ・マルティネスが健在でベテランDFニコラス・オタメンディも選出された。

前回の優勝チームで若手のホープであり主力になったMFエンソ・フェルナンデスやMFアレクシス・マック・アリスターには、キャリアの最盛期で迎えるW杯での活躍にも期待が膨らむ。

そして前線ではメッシの他にFWフリアン・アルバレスやFWラウタロ・マルティネスが順当に選出。今季イタリア・セリエAのコモで大躍進に貢献した21歳のFWニコ・パスも注目の1人だ。

アルゼンチンはグループリーグでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。前回は初戦のサウジアラビア戦で世界を驚かせる不覚を取ったが、前回王者が順調なスタートを切れるのか、そしてメッシのコンディションが整うのかに注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）