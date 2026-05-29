ドイツのパン屋での接客事情がうかがえるエピソードが、SNS上で大きな注目を集めている。【漫画】ドイツのパン屋で怒られた！その納得の（？）一部始終「ドイツのパン屋で怒られる#ドイツ在住日本人フツー飯 外伝」と、自身の体験をつづった漫画を紹介したのは、ドイツ在住のデザイナー、いまがわさん（@i_magawa）。複数の商品名を伝えたら「覚えられないから、私が取ってから1個ずつ言って！？」と怒られ、会計時にお札を出した