八代河川国道事務所によりますと、南九州西回り自動車道の、新佐敷トンネルと乙千屋トンネルで、照明設備のLED化工事が行われます。 これに伴い、田浦IC～芦北IC間の上下線が、“夜間”全面通行止めとなります。 ＜通行止めの概要規制区間＞南九州西回り自動車道 日奈久IC ～ 水俣IC（上下線） ＜規制予定期間＞6月1日（月）夜～9月30日（水）朝※土・日・祝日とお盆期間（8月7日～8月16日）の夜間は除