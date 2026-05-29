ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンがファンへの愛情をあらわにした。5月28日、ウォニョンは自身のインスタグラムを更新。【写真】出てる…ウォニョン、紐ワンピを着崩すキャプションには、英語で「ものすごく愛しています」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかのウォニョンは、さまざまな衣装を完璧に着こなし、唯一無二の雰囲気を醸し出していた。（写真＝ウォニョンInstagram）なかでも