5月27日朝、無免許にも関わらず、新潟市内の県道で車を運転したとして自称・漁師の56歳の男が現行犯逮捕されました。男は2年半以上、無免許の状態で車を運転し続けていました。 道路交通法違反（無免許運転）で現行犯逮捕されたのは、新潟市西区五十嵐に住む自称・漁師の男（56）です。 男は5月27日午前8時半前、新潟市西区五十嵐の県道で、無免許の状態で軽貨物自動車を運転しました。 不審な動きをする男の車を警察官が発見し