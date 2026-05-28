27日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、ミドルブロッカーの権藤真実（24）と選手契約を締結したことをクラブ公式サイトで発表した。 香川県出身の権藤は大阪体育大学を卒業後、2024年に倉敷アブレイズへ入団。在籍2季目となる今シーズンは、Vリーグ女子のレギュラーシーズン全28試合でベンチ入りし、264得点を挙げていた。カノアでの背番号は倉