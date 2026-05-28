去年11月、新潟市中央区のレジャー施設でタブレット端末など合わせて6点が入ったカバン1個（時価合計約19万6500円相当）を盗んだ疑いで、43歳の男が再逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定、無職の男（43）です。 男は去年11月9日午後6時半ごろ、新潟市中央区のレジャー施設で、他の利用客が目を離したすきに、現金約2700円とタブレット端末など合わせて6点が入ったカバン1個（時価合計約19万6500