キリンビールは27日、都内で「2026年下期ビール成長戦略発表会」を開催した。当日は、執行役員マーケティング部長の今村恵三氏らが登壇。はじめに今村氏が足元の業績や戦略について説明した。同社は、酒税一本化が決定された2016年からの10年間、社会や消費者の変化を捉えた商品開発とブランド育成を一貫して進めてきた。2018年に発売した「本麒麟」を皮切りに、「キリン一番搾り 糖質ゼロ」「SPRING VALLEY BREWERY」「キリンビー