【写真】松村北斗が前髪おろし短めふわふわヘア登場した『ZIP!』『DayDay.』オフショット SixTONESの松村北斗が5月28日に『ZIP!』『DayDay.』（日本テレビ系）に出演。それぞれの公式Xでオフショットが公開されている。 ■『告白－25年目の秘密－』で共演する岡崎紗絵とのツーショットも 『ZIP!』のオフショットは杉原凜アナウンサーとのツーショット。松村は、黒スーツに深い赤色のシ