松村北斗が前髪おろし短めふわふわヘアで赤シャツ黒スーツをまとい登場！『ZIP!』『DayDay.』オフショットに「好きすぎるビジュ」「顔が小さすぎる」「スタイルのよさが際立つ」

【写真】松村北斗が前髪おろし短めふわふわヘア登場した『ZIP!』『DayDay.』オフショット

SixTONESの松村北斗が5月28日に『ZIP!』『DayDay.』（日本テレビ系）に出演。それぞれの公式Xでオフショットが公開されている。

■『告白－25年目の秘密－』で共演する岡崎紗絵とのツーショットも

『ZIP!』のオフショットは杉原凜アナウンサーとのツーショット。松村は、黒スーツに深い赤色のシャツをあわせた大人コーデに、前髪をおろしつつふわふわアレンジされた短いヘアスタイルで登場。

投稿では松村がプライベートを自己分析する企画「スターマッピング」に挑戦することも告知されており、松村は名前が書かれた黄色い星を持っている。

『DayDay.』のオフショットは岡崎紗絵と共にマスコットキャラクター“デイくん”“デイちゃん”を持って登場。

松村はデイくんの足元（？）を支えるように、岡崎はデイちゃんを抱えるように持ち、ほほ笑んでいる。松村と岡崎は7月よりスタートする日本テレビ系土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』で共演する。

コメント欄には「好きすぎるビジュ」「短髪が爽やか」「前髪ありかわいい」「顔が小さすぎる」「スタイルのよさが際立つスーツ姿」などといったファンの声が続々と到着。

『DayDay.』の投稿には、水上恒司・ユンホ（東方神起）・福士蒼汰、松平健・千葉雄大・鈴木愛理・バッテリィズ・寺田心・町田啓太・松本穂香・江口洋介らのオフショットも公開されている。

■『ZIP!』名前の書かれたスターを手にしたオフショット

■『DayDay.』番組マスコットを手にしたオフショット