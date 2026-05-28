すき家から、昼でも夜でも食べたくなる「深夜の欲望」みたいな商品が登場します。

6月4日午前9時から販売されるのは、その名も「とん汁みそらーめん」。……えっ、とん汁にラーメン！？と思わず二度見してしまう新商品です。

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すき家によると、「とん汁みそらーめん」は定番サイドメニュー「とん汁」に麺と特製タレを合わせた一杯。2種の味噌にニンニク、生姜などをブレンドした特製ダレを加え、香り豊かでコク深い味わいに仕上げているとのこと。

つまり簡単に言うと、“とん汁が本気でラーメンになった”商品です。

具材たっぷりのとん汁に麺を投入するという発想。夕飯がとん汁だった日の深夜、空腹に耐えきれず「これ絶対うまいやつでは？」と試したことがある人は、意外と少なくないかもしれません。しかし、それを全国チェーンが正式メニュー化してきたインパクトはなかなか強烈です。

しかも、すき家はこの商品を「牛丼と相性抜群のサイドメニュー」と位置づけています。

確かに、牛丼だけでは少し物足りない時、「とん汁」を付ける人は多いはず。そこへさらに“麺”という炭水化物を追加することで、満足感はかなり高そうです。

単品価格は360円。さらに「牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット」「牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット」は各850円（税込）で販売されます。

また、各種セットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更することも可能。販売は一部店舗を除く全国1954店舗で、販売終了時期は未定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052807.html