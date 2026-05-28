全国無料のBS放送局 「BS10」は28日、5月31日放送の『BS10 パネルクイズ アタック25』は「プロ野球解説者交流戦」として、ひる12:55から放送すると発表した。今回は、BS10にて全国無料放送としては史上初となる全18日程連続生中継する「日本生命セ・パ交流戦 2026」の特別大会として、野村謙二郎、真中満、内川聖一、今江敏晃の豪華プロ野球解説者が出演する。