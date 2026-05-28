菅野から特大アーチを放った大谷(C)Getty Images一振りで期待に応えた。現地時間5月27日、本拠地で行われたロッキーズ戦に現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板。初回の第1打席に、6試合ぶりとなる9号本塁打を放った。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号アーチをチェック投打のリアル二刀流がいきなり異彩を放った。初回のマウンドを無失点で切り抜けた大谷は、菅野智之と対峙す