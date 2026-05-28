「なんでこんな打てる？」投打二刀流日に再び衝撃弾　大谷翔平が菅野智之から特大アーチ　“お得意様”すぎる対戦歴に驚愕「大谷にとって菅野は何なの？」

菅野から特大アーチを放った大谷(C)Getty Images

一振りで期待に応えた。

現地時間5月27日、本拠地で行われたロッキーズ戦に現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板。初回の第1打席に、6試合ぶりとなる9号本塁打を放った。

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投打のリアル二刀流がいきなり異彩を放った。初回のマウンドを無失点で切り抜けた大谷は、菅野智之と対峙すると、いずれも見送って迎えたカウント1-1からの外角高めへの93.7マイル（約150.7キロ）の4シームをジャストミート。センターへと高々と舞い上がった打球はぐんぐんと飛距離を伸ばしてスタンドイン。NPB時代から通算8打数7安打と打ちまくっている“お得意様”からふたたび猛打を爆発させた。

約1週間前のパドレス戦でも“自援護”となる8号アーチを放っていた大谷。打たれた菅野が「どう抑えたらいいの」と言わんばかりの悔し気な表情を浮かべた一振りには、SNS上でも「菅野キラーすぎる」「大谷にとって菅野は何なの？」「なんでこんなに菅野を打てるんだ」「やっぱり先発投手が特大アーチって違和感がありすぎる」といった衝撃が広まっている。

堂々の船出を切った“投手・大谷”。一時は不振が指摘された偉才だが、夏場が迫る中でいよいよギアも上がってきた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]