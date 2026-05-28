5月16日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】“発火しない”リチウムイオン電池でエネルギー産業に革命を！相次ぐリチウムイオン電池の発火事故。去年は1年間で1300件近くと過去最多に上った。そんなバッテリーの安全性を追求し、“発火しない”リチウム