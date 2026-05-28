片山さつき財務相が日米連携の”顔”として存在感を高めている。 5月12日、片山氏は来日したベッセント米財務長官と会談した。ベッセント氏は滞在中、高市早苗首相や茂木敏充外相、赤澤亮正経済産業相などとも相次いで会談したが、片山氏は前日11日夜に日本料理で夕食を共にしながら、米イラン情勢など幅広く意見交換したとされ、ベッセント氏との太いパイプを示した形だ。 中東情勢を巡っては、対米連携で日本がリ}