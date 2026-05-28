世帯年収1000万円を大きく超える家庭ともなると、お金の使い方はもちろん、資産形成に対する意識も段違いだ。投稿を寄せた大阪府の40代女性（世帯年収1550万円）は、食品メーカーの営業として自身が年900万円、夫が650万円を稼ぐ圧倒的なパワーカップルだ。高収入世帯のリアルな家計事情と、徹底したマネーリテラシーについて明かしてくれた。（文：篠原みつき）教育費は「月20万超え」女性の生活基盤はすでに盤石の域に達している