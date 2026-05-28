トレンディ俳優として一世風靡するも“不倫は文化”発言や、「沖縄ゴルフ＆飲み歩きでコロナ感染」と報じられ大炎上するなど「天国と地獄」を味わってきた石田純一さん。自宅を売却しほぼ無収入状態で70代を迎えて以降、焼肉店を営みながら、現在は再びテレビ出演も増やしている。逆境からどのように立ち上がってきたのか。レギュラー番組で共演歴のある気象キャスターが、石田さんの仕事やお金、家族やゴルフについて話を聞いた。