◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神にミスが重なった。日本ハムと同じ2失策ながら、スコアは2―5となり、交流戦連敗発進となった。失策が失点に直結した一戦を、藤川監督は「それも野球。チームとしてここで起こったプレーを、この後、つなげていく」と総括した。最初のほころびは、1―0の5回だ。2死一、二塁から加藤貴が放った同点中前打を、高寺が本塁へ悪送球。一塁走者・進藤の三進と加藤貴の二進