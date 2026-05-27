8回の時点で15-1だった【MLB】ドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと対戦した。8回を迎えた時点でドジャースが15-1でリードする一方的な展開となり、両軍の野手が登板する珍事となった。まずはロッキーズだった。8回裏に登板したのは捕手のサリバン。打者4人に対して1安打を浴びたが、無失点に抑えた。迎えた9回にはドジャースのロハスが登板。